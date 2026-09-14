Coffee: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coffee präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch