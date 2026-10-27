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27.10.2026 06:37:00
COFCO Tunhe stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
COFCO Tunhe liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COFCO Tunhe die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0.15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei COFCO Tunhe noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 32.37 Prozent auf 5.77 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte COFCO Tunhe 8.54 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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