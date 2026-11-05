Coface zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coface lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.410 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Coface mit einem Umsatz von insgesamt 563.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 543.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch