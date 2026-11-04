Coface SA legte Quartalsergebnis vor

Coface SA stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Coface SA 0.350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 489.5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coface SA 465.3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch