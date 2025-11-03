Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’300 0.5%  SPI 17’061 0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’227 1.1%  Euro 0.9293 0.2%  EStoxx50 5’702 0.7%  Gold 4’007 0.1%  Bitcoin 87’040 -2.2%  Dollar 0.8066 0.2%  Öl 64.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dreht ins Plus
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Rohstoffe
BioNTech-Aktie fester: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus
Ausblick: Spotify legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bitcoin unter Druck: Zins-Enttäuschung aus den USA belastet den Kurs weiterhin
Suche...
Plus500 Depot

Coeur Mining Aktie 10218771 / US1921085049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 13:15:49

Coeur Mining To Buy New Gold In $7 Bln All-Stock Deal

Coeur Mining
13.44 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Coeur Mining, Inc. (CDE) on Monday said it has agreed to acquire New Gold Inc. (NGD) in an all-stock transaction valued at about $7 billion.

Under the terms of the deal, New Gold shareholders will receive 0.4959 shares of Coeur for each New Gold share, representing an implied consideration of $8.51 per share, a 16% premium to New Gold's closing price on October 31, 2025. Upon completion, Coeur and New Gold shareholders will own roughly 62% and 38%, respectively, of the combined company.

The merger is expected to create a stronger mid-tier mining company with projected EBITDA of about $3 billion and free cash flow of $2 billion in 2026, up sharply from Coeur's expected 2025 full-year EBITDA of $1 billion and free cash flow of $550 million.

Following the completion of the deal, several members of New Gold's management team, including President and CEO Patrick Godin, will join Coeur, with Godin and one other New Gold director set to join Coeur's board.

Nachrichten zu Coeur Mining

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Coeur Mining

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag um 14 Uhr live professionelle Investoren: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen

KI verändert das Investieren: Im Webinar erfährst du, wie datenbasierte Strategien Portfolios smarter machen - mit Systematik, Innovation und menschlichem Feingefühl. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.

Kostenfrei anmelden und dabei sein!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

12:43 Logo WHS Rekordjagd an der Wall Street: Apple & Amazon glänzen – Meta enttäuscht. DAX & Bitcoin im Check
12:39 UBS Logo UBS KeyInvest: Das Fed sät Zweifel
09:30 SG-Marktüberblick: 03.11.2025
09:27 SMI rutscht unter 200-Tage-Linie
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’816.90 19.56 S2S3VU
Short 13’088.38 13.71 U5BSSU
Short 13’573.36 8.95 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’299.75 03.11.2025 13:06:28
Long 11’741.68 18.83 SHFB5U
Long 11’454.50 13.14 BK5S8U
Long 10’955.13 8.67 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt
Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktie im Plus
SMI und DAX mit freundlichem Novemberauftakt -- Börsen in Fernost schliesslich fester
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:20 ROUNDUP 2/Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung
13:10 AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte klar erholt dank positiver Nexperia-Signale
13:15 BioNTech-Aktie zieht an: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
13:04 Bitcoin unter Druck - Zinsenttäuschung aus den USA wirkt noch nach
13:04 ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter
13:02 IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
12:49 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'
12:49 GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
12:43 Dermapharm-Aktie steigt: Aktienkäufe vom Aufsichtsratschef
12:40 Noch 25 Prozent Fläche im Rennen um Atomendlager