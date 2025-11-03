Coeur Mining Aktie 10218771 / US1921085049
03.11.2025 13:15:49
Coeur Mining To Buy New Gold In $7 Bln All-Stock Deal
(RTTNews) - Coeur Mining, Inc. (CDE) on Monday said it has agreed to acquire New Gold Inc. (NGD) in an all-stock transaction valued at about $7 billion.
Under the terms of the deal, New Gold shareholders will receive 0.4959 shares of Coeur for each New Gold share, representing an implied consideration of $8.51 per share, a 16% premium to New Gold's closing price on October 31, 2025. Upon completion, Coeur and New Gold shareholders will own roughly 62% and 38%, respectively, of the combined company.
The merger is expected to create a stronger mid-tier mining company with projected EBITDA of about $3 billion and free cash flow of $2 billion in 2026, up sharply from Coeur's expected 2025 full-year EBITDA of $1 billion and free cash flow of $550 million.
Following the completion of the deal, several members of New Gold's management team, including President and CEO Patrick Godin, will join Coeur, with Godin and one other New Gold director set to join Coeur's board.
Nachrichten zu Coeur Mining
|
28.10.25
|Ausblick: Coeur Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Coeur Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Coeur Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Coeur Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Coeur Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
