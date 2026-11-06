Coeur Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coeur Mining hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.410 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 553.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 987.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch