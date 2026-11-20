Coelacanth Energy stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz wurden 10.0 Millionen CAD gegenüber 9.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch