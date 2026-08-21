Coegin Pharma Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coegin Pharma Registered liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coegin Pharma Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch