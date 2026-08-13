Codexis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Codexis hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.160 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.9 Millionen USD – eine Minderung von 2.74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch