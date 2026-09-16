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16.09.2026 06:37:00
Coda Octopus Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Coda Octopus Group hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coda Octopus Group 0.110 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 7.7 Millionen USD gegenüber 7.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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