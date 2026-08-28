CoCreation Grass Co, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CoCreation Grass Co, hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.44 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoCreation Grass Co, 0.470 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 907.8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 888.7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch