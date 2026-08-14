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14.08.2026 06:37:00
Cocorport,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cocorport,Inc Registered hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Cocorport,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 42.85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54.86 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1.91 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 158.40 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 153.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Cocorport,Inc Registered im vergangenen Geschäftsjahr 7.11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cocorport,Inc Registered 6.38 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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