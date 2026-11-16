Cocorport,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cocorport,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41.66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.91 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cocorport,Inc Registered 1.75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch