coconala: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

coconala liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat coconala die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0.430 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat coconala im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16.95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte coconala ein EPS von 13.07 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10.32 Milliarden JPY – ein Plus von 9.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem coconala 9.41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch