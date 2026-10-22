CocoLuv hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CocoLuv hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CocoLuv -0.030 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99.05 Prozent auf 0.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch