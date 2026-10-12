Cocolive,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cocolive,Inc Registered veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8.45 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15.25 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cocolive,Inc Registered 383.5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 354.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch