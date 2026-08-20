Cocoa Processing Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cocoa Processing Company hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 GHS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.040 GHS erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cocoa Processing Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60.3 Millionen GHS im Vergleich zu 43.0 Millionen GHS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch