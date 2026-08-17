Cochin Shipyard stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cochin Shipyard hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.76 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.14 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.94 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.69 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch