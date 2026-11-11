Cochin Shipyard hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cochin Shipyard gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cochin Shipyard ein EPS von 4.09 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.49 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 11.19 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6.65 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 12.01 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch