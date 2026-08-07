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07.08.2026 06:37:00
Cochin Minerals Rutile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cochin Minerals Rutile hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.81 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.17 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 74.69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 751.4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.31 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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