Coca-Cola zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.93 USD gegenüber 0.860 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.38 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 12.56 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch