Coca-Cola stellt Energy-Drink-Geschäft in den USA ein - Aktie etwas stärker

Der Konzern werde den Verkauf von Coca-Cola Energy in den USA und Kanada bis Ende des Jahres einstellen, sagte eine Sprecherin. Im Ausland, etwa in Europa, werde das Produkt weiterhin verfügbar sein.

Coca Cola hatte den Energy Drink in den USA im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht in der Hoffnung, in den schnell wachsenden Markt, der von Red Bull und Monster Beverage dominiert wird, vorzudringen. Doch die Verkäufe waren enttäuschend. Ende 2020 hatte Coca-Cola Energy nur einem Marktanteil von 0,7 Prozent, wie aus Daten von Beverage Digest hervorgeht.

Monster Beverage hatte sich dagegen gewehrt, dass Coca-Cola eine Energy-Version seines beliebten Softdrinks in den USA auf den Markt bringt. Monster beschuldigte den Konzern aus Atlanta, ein 2015 geschlossenes Abkommen, wonach beide Unternehmen nicht in Konkurrenz treten sollten, zu verletzen. Seinerzeit hatte sich Coca-Cola mit 16,7 Prozent an Monster Beverage beteiligt. Die beiden Unternehmen schlossen einen Vergleich und Coca-Cola bekam 2018 das Recht, Coca-Cola Energy in Nordamerika auf den Markt zu bringen.

"Wir sind zufrieden mit unserer Partnerschaft mit Monster", sagte die Sprecherin. Monster reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme.

An der NYSY gab die Coca-Cola-Aktie zeitweise 0,39 Prozent auf 54,57 Dollar ab. Mittlerweile gewinnt sie 0,16 Prozent auf 54,82 US-Dollar.

Von Jennifer Maloney

NEW YORK (Dow Jones)