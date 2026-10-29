Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coca-Cola hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.30 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.18 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.73 Milliarden CAD im Vergleich zu 17.30 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch