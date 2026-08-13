|
13.08.2026 06:37:00
Coca Cola Icecek Sanayi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coca Cola Icecek Sanayi lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.48 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca Cola Icecek Sanayi einen Umsatz von 1.24 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.