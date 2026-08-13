Coca Cola Icecek Sanayi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coca Cola Icecek Sanayi lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.48 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca Cola Icecek Sanayi einen Umsatz von 1.24 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch