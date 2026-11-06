Coca Cola Icecek Sanayi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coca Cola Icecek Sanayi hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Coca Cola Icecek Sanayi ebenfalls ein EPS von 0.060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch