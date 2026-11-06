Coca-Cola Icecek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coca-Cola Icecek liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coca-Cola Icecek die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 2.79 TRY. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola Icecek einen Gewinn von 2.57 TRY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.40 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.20 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch