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12.08.2026 06:37:00
Coca-Cola Icecek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coca-Cola Icecek hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2.96 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.80 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 67.22 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 39.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48.14 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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