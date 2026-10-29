Coca-Cola Femsa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coca-Cola Femsa gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.51 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.66 Prozent auf 4.62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 31.87 MXN sowie einen Umsatz von 79.04 Milliarden MXN belaufen.

Redaktion finanzen.ch