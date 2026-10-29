Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.96 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.81 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79.72 Milliarden MXN – ein Plus von 10.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B 71.88 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.20 MXN prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 79.13 Milliarden MXN umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch