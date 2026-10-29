Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.96 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) 2.81 MXN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) im vergangenen Quartal 79.72 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola Femsa SAB de CV (A) 71.88 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch