Coca-Cola Consolidated To Pump Indianapolis Manufacturing Facility With $35 Mln Investment

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USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?