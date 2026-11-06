Coca-Cola Bottling legte Quartalsergebnis vor

Coca-Cola Bottling liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coca-Cola Bottling die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.64 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.99 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch