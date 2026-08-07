Coca-Cola Bottling legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coca-Cola Bottling hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2.38 USD gegenüber 2.15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch