Coca-Cola Beverages Africa collabore avec Flintfox et Microsoft pour simplifier la tarification, les promotions et la gestion des remises

LONDRES, 2 juin 2021 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un programme continu de transformation numérique dans ses usines d'embouteillage, Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) collabore avec les experts en gestion des prix et des remises Flintfox et Microsoft pour moderniser son utilisation de la technologie. La collaboration aidera le géant de l'embouteillage à retirer ses solutions traditionnelles, afin de mieux gérer les prix et de surmonter les défis existants à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement.

La gestion des revenus commerciaux et le moteur de tarification RMx permettent à CCBA de gérer les promotions et les prix fixés au préalable, de réduire les coûts d'exploitation et de surveiller les marges. En étendant les capacités de Microsoft Dynamics 365 et en s'intégrant aux plateformes existantes de commerce électronique et d'automatisation de la force de vente, Flintfox permettra, en temps réel, l'établissement ultra-rapide d'une tarification. Flintfox permettra également de proposer des prix précis dans toute la chaîne d'approvisionnement.

La collaboration entre Microsoft et Flintfox permet à CCBA d'accélérer son processus de transformation numérique, grâce à des systèmes numériques transparents qui permettent à l'ensemble de l'entreprise de fonctionner comme un tout.

Mark Conway, directeur de Flintfox EMEA, a déclaré : « C'est une période passionnante pour travailler avec la CCBA, qui concrétise sa vision de la transformation numérique via Microsoft Dynamics 365 et s'engage sur la voie d'une croissance accélérée. Nos solutions intelligentes réduiront les coûts d'exploitation, créeront des gains de productivité et permettront de concevoir des opérations évolutives. De plus, nous assurerons la précision des prix en temps réel dans l'ensemble des canaux du CCBA et fournirons à l'entreprise un retour sur investissement significatif et mesurable. »

Joshua Motsuenyane, directeur de l'information de Coca-Cola Beverages Africa, a déclaré : « Étant donné que le CCBA est né de la fusion de différentes entreprises, il existe un certain nombre de redondances dans l'infrastructure, de dédoublements au niveau de la chaîne d'approvisionnement et d'une hiérarchie mal définie. Nous devions perfectionner la capacité globale de l'entreprise à agir de manière unie et coordonnée, et améliorer la transparence et la visibilité des prix. Flintfox et Microsoft nous ont aidés à établir des stratégies pour mieux gérer les prix fixés au préalable, à optimiser la gestion des promotions et la tarification complexe de la chaîne d'approvisionnement, et à proposer une feuille de route pour l'avenir. Cette intégration avec Flintfox et Microsoft modernise notre utilisation de la technologie dans l'ensemble de notre environnement informatique et nous permet d'abandonner complètement nos anciens systèmes. »

Gavin Holme, directeur des services de conseils de Microsoft en Afrique du Sud, a déclaré : « La gestion des revenus commerciaux de Flintfox et la tarification RMx ont étendu les capacités de nos solutions de financement et d'exploitation, permettant ainsi la transformation numérique de CCBA. Avec Dynamics 365, Microsoft 365 et Azure, CCBA atteindra son objectif d'unifier les opérations et d'ajuster intelligemment les processus en temps réel. »