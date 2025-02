Coca-Cola-Aktie steigt: Coca-Cola übertrifft im Schlussquartal die Gewinnerwartungen

Nach einem Umsatzplus aus eigener Kraft von 12 Prozent im vergangenen Jahr, erwartet das Management 2025 plus 5 bis 6 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls steigen, nachdem er im Schlussquartal des vergangenen Jahres die Erwartungen übertroffen hatte - dank höherer Preise für die Limonaden und Säfte des Konzerns. Die Coca-Cola-Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 3,23 Prozent auf 66,64 US-Dollar zu.

Laut dem Konzern waren im vierten Quartal die Erlöse im Vorjahresvergleich um 6 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar geklettert. Der bereinigte Gewinn stieg auf vergleichbarer Basis von zuvor 49 auf 55 Cent je Aktie und damit stärker, als von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten auf dem Zettel hatten.

Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz gut 47 Milliarden Dollar, was einem Plus von 3 Prozent entsprach. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,88 Dollar, nach 2,69 Dollar ein Jahr zuvor. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit 10,6 Milliarden Dollar jedoch etwas weniger Gewinn als im Vorjahr. Grund hierfür waren unter anderem höhere Wertminderungen auf Vermögenswerte.

ATLANTA (awp international)