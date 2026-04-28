Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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28.04.2026 15:43:07
Coca-Cola-Aktie springt deutlich an: Umsatz und Ergebnis legen zum Jahresstart deutlich zu
Der US-Getränkekonzern Coca-Cola ist stärker ins Jahr gestartet als gedacht.
Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die an der NYSE gelistete Coca-Cola-Aktie gewinnt zeitweise 5,9 Prozent auf 79,89 Dollar. Den Umsatzanstieg erklärte das Unternehmen vor allem mit grösseren Absatzmengen. Auf vergleichbarer Basis betrug die Steigerung zehn Prozent, davon stammten acht Prozentpunkte aus grösseren Mengen und zwei Punkte aus höheren Preisen.
Der neue Konzernchef Henrique Braun sieht Coca-Cola damit auf Kurs, den Umsatz auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt wie geplant um vier bis fünf Prozent zu steigern. Allerdings dürften Wechselkurseffekte den Anstieg um ein bis zwei Punkte dämpfen. Der bereits beschlossene Verkauf des Afrika-Geschäfts dürfte den Erlös um weitere vier Punkte drücken, hiess es weiter. Braun hatte die Konzernführung Ende März von James Quincey übernommen, der nun als Executive Chairman agiert.
/stw/men/jha/
ATLANTA (awp international)
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