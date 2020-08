Coca-Cola-Aktie im Plus: Coca-Cola will 4.000 Stellen abbauen

A A Drucken

Der Brausehersteller Coca-Cola Co will in den USA, Kanada und Puerto Rico 4.000 Stellen abbauen.

Dazu würden Mitarbeitern auf freiwilliger Basis Abfindungsangebote unterbreitet, teilte der US-Konzern mit. Das Angebot erhielten jene Mitarbeiter, die weniger als drei Jahre bei dem Unternehmen beschäftigt seien. Auch international werde es Abfindungsangebote geben. Coca-Cola kalkuliert mit Einmalkosten von 350 bis 550 Millionen US-Dollar für das Programm. Die Coca-Cola-Aktie steigt am Freitag im Handel an der NYSE zeitweise um 2,32 Prozent auf 49,35 US-Dollar. DJG/DJN/jhe/mgo NEW YORK (Dow Jones)

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com