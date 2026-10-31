Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Die Coca-Cola-Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.

15 Analysten empfehlen die Coca-Cola-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,59 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Coca-Cola in Höhe von 94,08 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 106,00 USD 12,67 28.10.2026 RBC Capital Markets 96,00 USD 2,04 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 USD 0,98 27.10.2026 RBC Capital Markets 96,00 USD 2,04 27.10.2026 RBC Capital Markets 96,00 USD 2,04 26.10.2026 UBS AG 104,00 USD 10,54 19.10.2026

Redaktion Finanzen.net