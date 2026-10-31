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31.10.2026 22:30:38
Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Coca-Cola-Aktie im vergangenen Monat.
Die Coca-Cola-Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.
15 Analysten empfehlen die Coca-Cola-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,59 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Coca-Cola in Höhe von 94,08 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|106,00 USD
|12,67
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|2,04
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 USD
|0,98
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|2,04
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|2,04
|26.10.2026
|UBS AG
|104,00 USD
|10,54
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
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|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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