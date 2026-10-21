CoastalSouth Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CoastalSouth Bancshares präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.71 USD. Im Vorjahresviertel hatte CoastalSouth Bancshares 0.550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 35.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch