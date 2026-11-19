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19.11.2026 06:37:00
Coastal Carolina Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Coastal Carolina Bancshares stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.470 USD je Aktie erzielt worden.
Coastal Carolina Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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