Coast Investment Development präsentierte Quartalsergebnisse

Coast Investment Development hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen KWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 62.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.2 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch