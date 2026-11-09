COACH A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

COACH A hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 39.85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27.31 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat COACH A mit einem Umsatz von insgesamt 991.1 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 916.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch