COACH A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

COACH A hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.52 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 12.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.50 Prozent zurück. Hier wurden 813.6 Millionen JPY gegenüber 834.5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch