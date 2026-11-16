CO2 Energy Transition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CO2 Energy Transition gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch