CO2 Capsol AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CO2 Capsol AS Registered hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.28 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0.380 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53.85 Prozent zurück. Hier wurden 7.6 Millionen NOK gegenüber 16.4 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch