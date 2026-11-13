Co-operative Bank of Kenya gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Co-operative Bank of Kenya präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.60 KES beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.27 KES je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3.39 Milliarden KES beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 89.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.12 Milliarden KES umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch