Co-Diagnostics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Co-Diagnostics stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Co-Diagnostics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4.800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Co-Diagnostics mit einem Umsatz von insgesamt 0.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 86.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch