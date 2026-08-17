CNTEE Transelectrica: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CNTEE Transelectrica hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.46 RON. Im Vorjahresviertel hatte CNTEE Transelectrica 1.68 RON je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.61 Milliarden RON, während im Vorjahreszeitraum 1.49 Milliarden RON ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch