CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 550.2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 16.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 662.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch