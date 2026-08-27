CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 931.1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A einen Umsatz von 894.9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch